Tragico incidente tra Lugo e Cotignola: chi era il motociclista che ha perso la vita

Una tranquilla domenica pomeriggio si è trasformata in una giornata di profondo lutto per l’intera comunità della Bassa Romagna. Le strade tornano purtroppo a macchiarsi di sangue a causa di un drammatico incidente stradale il cui bilancio finale è tragico: un uomo ha perso la vita e una giovane donna è rimasta ferita.

A restare ucciso nel violento impatto è stato il 52enne Riccardo Battaglia, residente a Lugo. Insieme a lui, in sella al mezzo a due ruote, viaggiava una donna di 32 anni, rimasta ferita in modo non grave.

Il terribile sinistro si è verificato nella giornata di ieri, poco prima delle ore 18, all’incrocio tra via Torrazza e via Crispi, in un tratto stradale situato nel territorio comunale di Lugo, ma posto quasi al confine con il vicino comune di Cotignola. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, attualmente al vaglio degli agenti della Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna intervenuti sul posto per i rilievi di legge, una Hyundai Tucson stava viaggiando lungo via Torrazza quando, per cause ancora in corso di accertamento, è venuta a collisione con la motocicletta.

Alla guida della vettura si trovava un uomo di 42 anni, residente a Castel Guelfo (nell’Imolese), che viaggiava in compagnia del padre anziano di 76 anni. La moto guidata dal 52enne lughese stava invece procedendo lungo via Crispi, muovendosi in direzione del centro abitato di Lugo.

L’impatto tra i due veicoli è stato di una violenza inaudita, tanto che il mezzo a due ruote è stato letteralmente scaraventato fuori dalla sede stradale, finendo la propria corsa all’interno del fossato laterale.

A causa del tremendo colpo, sia il conducente della moto sia la passeggera che sedeva dietro di lui sono stati sbalzati dal sellino, compiendo un volo di diversi metri prima di rovinare pesantemente al suolo.

I soccorsi si sono attivati immediatamente in codice rosso. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze, l’automedica e ha richiesto l’intervento dell’elimedica decollata da Ravenna. Quando i sanitari sono giunti sul luogo dell’incidente, si sono purtroppo resi conto che per il conducente della moto non c’era ormai più nulla da fare: l’uomo è deceduto praticamente sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati.

La passeggera 32enne, rimasta cosciente, è stata invece presa in carico dall’équipe medica dell’elicottero. La donna se l’è cavata rimediando diversi traumi, ma le sue condizioni non sono state giudicate preoccupanti. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice due. Praticamente illeso l’automobilista 42enne alla guida della Hyundai, così come il padre 76enne che sedeva al suo fianco. L’uomo è stato arrestato per omicidio stradale: aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

I rilievi e la gestione del traffico, rimasto bloccato per diverso tempo, sono stati coordinati dalla Polizia Locale della Bassa Romagna, che dovrà stabilire con esattezza le responsabilità del sinistro ed eventuali mancate precedenze.