Tornado in Bassa Romagna e rimborsi: le domande dall’8 novembre

Da domani e fino al 15 dicembre i cittadini colpiti dal tornado dello scorso 22 luglio nelle frazioni a nord di Lugo possono presentare le domande di rimborso delle spese sostenute per il ripristino degli edifici. La delegazione comunale di Voltana sarà a disposizione per accogliere le domande che si possono scaricare dal sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l’ufficio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30, giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

È previsto che nella sede della Delegazione siano presenti anche dei tecnici per dare assistenza ai cittadini, giorni e orari di presenza dei tecnici sono in corso di definizione anche se è già possibile dire che da mercoledì 8 a sabato 11 sarà presente un tecnico volontario. È preferibile presentarsi in Delegazione dopo aver prenotato un appuntamento telefonando allo 0545 299555; si chiede di utilizzare in via prioritaria la Delegazione di Voltana per la presentazione delle domande, in subordine i moduli si possono anche consegnare allo sportello ComUnico di largo Relencini previo appuntamento telefonando allo 0545 299461 oppure 299545. Per le aziende la procedura sarà invece interamente on line.