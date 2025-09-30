Tornado del 2023 in Bassa Romagna: arrivano i rimborsi

La Regione Emilia-Romagna ha sbloccato i rimborsi legati al fortunale del 22 luglio 2023 in Bassa Romagna. L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna provvederà al pagamento dei contributi in favore di cittadini e imprese nelle prossime settimane, una volta ricevute le risorse necessarie.

I risarcimenti ammontano fino a 5mila euro per i danni ai privati e fino a 20mila euro per quelli alle attività economiche e produttive che ne hanno fatto richiesta e che hanno rendicontato le spese sostenute nei tempi e nei modi previsti.

Con decreto del presidente della Regione numero 177 del 17 settembre 2025, nel suo ruolo di commissario delegato all’emergenza, è stato previsto il trasferimento di quasi 2 milioni di euro di risorse del fondo per le emergenze nazionali all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per la liquidazione dei risarcimenti.

Entreranno così nelle casse dell’Unione, che ha svolto attività di istruttoria e controllo delle richieste di contributo da parte dei danneggiati residenti nei Comuni colpiti, complessivamente 1.639.936,22 milioni di euro, di cui 1.390.937,64 milioni per i danni subiti da soggetti privati e 248.998,58 da attività economiche e produttive.