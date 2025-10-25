Torna la domenica del Baccara di Lugo

Da domani in tanti potranno tornare dove è iniziato per tutti il mondo delle discoteche, partito proprio con il pomeriggio del Baccara, locale storico alle porte di Lugo.

Solo le lancette andranno spostate un po’ in avanti, al contrario del reale cambio che impone l’ora solare proprio in questo weekend.

Se prima infatti per intere generazioni dalle feste del pomeriggio si passava alla notte, adesso è la sera la grande protagonista, la “serata” da non perdere: la musica di qualità si balla dalle 18 alle 23.

Da domani va in scena Soul Sunday, la nuova domenica del Baccara, un progetto dedicato a un pubblico maturo e consapevole, in cerca di un’accurata selezione musicale, sonorità house e un’atmosfera autentica. Una domenica al mese, ingresso free ma selezionato. L’ospite speciale per l’inaugurazione di domani è Nicola Zucchi, dj e produttore di fama internazionale, salito sulle consolle dei più importanti club e festival in Italia e all’estero. A.C.