Tavolo dell’imprenditoria della Bassa Romagna: nuovi vertici e progetti

Secondo il principio dell’alternanza adottato nel livello provinciale del Tavolo dell’imprenditoria, dopo 12 mesi di coordinamento di Confcooperative Romagna, il testimone è passato a Confesercenti Ravenna-Cesena durante l’incontro dei rappresentanti delle associazioni datoriali della Bassa Romagna, tenutosi presso la sede della Banca di credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese di via Baracca a Lugo.

Il Tavolo delle associazioni imprenditoriali è un coordinamento permanente che riunisce le principali associazioni di impresa. Si è costituito a livello provinciale nel 2009 e ne fanno parte Agci, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confimi, Confindustria, Copagri, Legacoop e Terra Viva. Localmente, in seguito, si sono istituiti analoghi e speculari organismi per affrontare le tematiche peculiari dei singoli territori.

Obiettivo del Tavolo è aggregare il confronto imprenditoriale e coordinare le attività e le relazioni con gli enti pubblici e le camere di commercio. Viene convocato a seconda delle esigenze ed esprime pareri e prese di posizione solo quando c’è accordo unanime tra i partecipanti.

Il coordinamento del Tavolo, che cambia ogni anno, è previsto a rotazione tra i cinque macro settori di rappresentanza secondo questo ordine: cooperazione, commercio, industria, artigianato e agricoltura.

All’interno di ogni categoria viene poi identificata l’associazione che rappresenterà il tavolo per il mandato.

«In questi anni il Tavolo delle associazioni si è rivelato uno strumento prezioso di confronto e collaborazione - è s tato sottolineato - e ha dato una voce unica alle associazioni di impresa, oltre ad aver favorito momenti di aggregazione e confronto reciproco».

Il Tavolo degli imprenditori, nella sua declinazione territoriale della Bassa Romagna, sarà guidato ora da Bruno Checcoli, presidente di Confesercenti Lugo, per i prossimi 12 mesi. Checcoli ha ringraziato Raffaele Gordini di Confcooperative, dal quale riceve il testimone, e la direttrice di Confesercenti Lugo, Chiara Venturi, che lo affiancherà nel compito.

«Alcuni fra i temi già in agenda sono l’aggiornamento del Patto strategico per lo sviluppo economico, il confronto sugli strumenti urbanistici e sui Piani speciali preliminari, quantomai fondamentali dopo gli eventi climatici avversi - è stato rimarcato nel presentare le questioni da affrontare prossimamente -. Il Tavolo sarà anche impegnato a presidiare il passaggio da Tari a Tariffa corrispettiva puntuale e la massima ottimizzazione delle opportunità legata alla Legge regionale 12/2023 che si focalizza sullo sviluppo dell’economia urbana e sulla qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi, istituendo anche ma non solo gli hub urbani e di prossimità».