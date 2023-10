Solarolo, la filiale Unicredit riapre dopo l’alluvione

Ultimato un corposo intervento di ristrutturazione, riapre la filiale UniCredit di Solarolo. I lavori sono stati resi necessari in conseguenza degli ingenti danni subiti a seguito dell’alluvione dello scorso maggio. Così la nota di Unicredit: “Viene restituita alla città un’agenzia profondamente rinnovata, che risponde in pieno ai mutati comportamenti e alle nuove abitudini della clientela che apprezza accessibilità, trasparenza e innovazione. La nuova UniCredit di via Mazzini n. 53 si contraddistingue per la massima integrazione tra i servizi tradizionali e quelli digitali.

Accanto alle 4 postazioni di consulenza è infatti disponibile un digital corner, con chiosco multifunzione dove poter effettuare in modalità self-service e in tutta sicurezza operazioni online. Nella filiale è stata allestita una comoda area di attesa, pensata per il maggior comfort dei clienti. Al loro servizio un team composto da 4 persone e guidato da Marisa Puzziferri”.