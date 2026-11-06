Sicurezza sul Senio: ormai terminati i lavori nella zona del ponte tra Lugo e Bagnacavallo

È in fase di completamento l’intervento di manutenzione straordinaria sul fiume Senio, in prossimità del ponte ferroviario tra Lugo e Bagnacavallo, da 760.000 euro. L’ultima fase dei lavori, precisa la Regione, prevede la posa di geostuoie antierosive rinforzate con rete metallica, dispositivi che contribuiscono a proteggere le superfici dagli eventuali fenomeni di erosione e a contrastare l’insediamento di animali fossori, che possono compromettere la tenuta degli argini.

Il cantiere, avviato nel corso dell’estate, riguarda in particolare il ripristino delle scarpate e della golena, in quel tratto completamente franata, compromettendo potenzialmente la stabilità dell’argine stesso. L’intervento prevede quindi il consolidamento della base della sponda arginale interna attraverso la posa di pali di castagno e la realizzazione di una scogliera in massicciata. Oltre al rinforzo della sommità arginale, mediante il suo ampliamento verso l’esterno, e la sistemazione delle aree golenali, anche a valle del ponte ferroviario, per migliorarne la funzionalità idraulica e favorire il regolare deflusso delle acque.