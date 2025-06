Scooter tampona auto a Bizzuno. Passeggera ferita gravemente a una gamba

Grave incidente stradale questa mattina poco prima di mezzogiorno a Bizzuno, lungo via Quarantola, la strada che collega Lugo a Fusignano. Erano le 11.55 circa quando uno scooter Yamaha T-Max, con a bordo due persone, ha tamponato una Chevrolet all’altezza dell’incrocio con via Sant’Antonio. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Locale intervenuta per i rilievi, l’auto – condotta da una donna straniera – si sarebbe immessa nella corsia di marcia poco prima dell’arrivo dello scooter. L’impatto è avvenuto nella parte posteriore destra della Chevrolet. Dopo lo scontro, violento, moto e passeggera sono finiti nel fosso a lato della carreggiata.

Ad avere la peggio è stata la donna trasportata in scooter, una 40enne, che ha riportato gravi traumi a una gamba. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero del 118, che l’ha portata in condizioni serie all’ospedale Bufalini di Cesena, dopo essere stata intubata. Feriti anche il conducente del motociclo e la donna alla guida dell’auto: entrambi sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso di Lugo per accertamenti. Oltre alle due ambulanze e all’elisoccorso, sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale della Bassa Romagna per i rilievi e la gestione della viabilità, rallentata a lungo in entrambe le direzioni. Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione Fusignano.