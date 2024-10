Scambi fra gli studenti della Lugo di Romagna e quelli della Lugo di Galizia

E’ in corso di svolgimento lo scambio culturale tra il Liceo G. Ricci Curbastro di Lugo e l’Ies, Instituto de ensenanza secudaria, istituto di scuola superiore, Xoán Montes, di Lugo, in Galizia, Spagna.

Lugo è un comune spagnolo di circa 100.000 abitanti, capoluogo dell’omonima provincia, nella comunità autonoma della Galizia, distante 82 km da Santiago di Compostela. La città fu fondata dai Romani tra il 26 e il 12 a.C. in onore di Augusto; da qui il nome originale di Lucus Augusti.

Per lo scambio culturale sono giunti a Lugo di Romagna 12 studenti liceali spagnoli, che sono ospiti delle famiglie degli studenti della classe 2^Dl dell’indirizzo Linguistico. Gli studenti sono stati accolti nella Biblioteca del Liceo dal dirigente scolastico Giancarlo Frassineti, che ha augurato «lo svolgimento di un’edificante esperienza, dall’alto valore formativo», ringraziando la docente del Liceo di Lugo organizzatrice dell’evento Nora Rasini, coadiuvata dal collega Riccardo Francone e dalle docenti spagnole Silvia Asunción Carballido Reboredo e Maria Teresa Nunez.

Gli studenti spagnoli, insieme alla classe 2 DL, sono stati anche accolti in municipio dalla sindaca di Lugo Elena Zannoni, dalla presidente dell’associazione gemellaggi Alessandra Montanari e dall’assessore alle Politiche giovanili e gemellaggi, Federica Lolli, che hanno tra l’altro manifestato l’interesse per un gemellaggio tra le Amministrazioni delle “due“ Lugo. I ragazzi spagnoli e italiani hanno anche visitato Firenze, Bologna, poi il Museo Baracca e Casa Rossini di Lugo. Oggi visiteranno i monumenti ravennati patrimonio Unesco, per ripartire poi verso la Spagna.

La collaborazione tra il Liceo di Lugo e Ies di Lugo, Romagna e Galizia, è iniziata nello scorso anno scolastico, con il progetto “De Lugo a Lugo: historias de migraciones contemporáneas”, attività che ha recentemente ricevuto il Certificato di Qualità comunitario. Quest’anno, quindi, le due scuole, entrambe assegnatarie di finanziamenti comunitari Erasmus, hanno consolidato la collaborazione, prevedendo due mobilità; alla vista degli spagnoli in questa settimana seguirà, infatti, la visita in Spagna degli studenti italiani a maggio 2025.

Come simbolo della collaborazione tra le due scuole, è stata piantumata nell’orto inclusivo del Liceo, curato dalla prof.ssa Deanna Geminiani e dalla classe 2^Asa, una pianta di agrifoglio, portata in dono dai corrispondenti spagnoli insieme ad alcuni volumi e ad una riproduzione in ceramica della cinta muraria romana di Lugo, unica, interamente conservata nell’intero perimetro.

«Quest’esperienza di accoglienza e convivenza sta consentendo non solo agli studenti, ma anche agli insegnanti e alle famiglie accoglienti - spiega Frassineti -, di implementare competenze culturali e linguistiche e soprattutto di instaurare nuove collaborazioni e relazioni interpersonali, fondamentali per la crescita umana e l’educazione a una cittadinanza attiva e consapevole».