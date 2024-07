Santa Sofia, 78enne di Lugo si ribalta con il trattore mentre lavora nei campi

Lughese vittima di un infortunio sul lavoro nelle colline del Forlivese. Intervento della stazione di monte Falco nella giornata di sabato 13 luglio 2024 per un signore che si è ribaltato con il trattore mentre stava svolgendo lavori agricoli nei suoi campi. L’incidente è avvenuto in località Corniolo in Valle del Fosso di Lavacchio, nel comune di Santa Sofia: il 78enne residente a Lugo di Romagna fortunatamente non è rimasto schiacciato dal mezzo ma ha riportato un trauma cranico e toracico oltre ad escoriazioni varie.

Tra i tecnici della squadra territoriale del Soccorso Alpino era presente anche un infermiere e dato che la strada per giungere al podere dove è avvenuto l’incidente è impervia e non raggiungibile se non come mezzi fuoristrada, a bordo della jeep della stazione monte Falco è stato caricato anche l’infermiere dell’ambulanza: una volta giunti sul posto i tecnici e gli infermieri hanno valutato la situazione e hanno deciso di attivare l’elisoccorso per soccorrere più celermente il ferito. Poco dopo è giunto EliPavullo che è atterrato sbarcando il medico e il tecnico di bordo: il 78enne dopo essere stato stabilizzato è stato posizionato sulla barella dai tecnici presenti ed infine imbarcato per essere elitrasportato all’ospedale di Cesena.