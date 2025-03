Sant’Agata sul Santerno, violento scontro tra due auto, feriti due ragazzi e un 56enne

Incidente stradale questa sera attorno alle 19.30 lungo la San Vitale nei pressi di Sant’Agata sul Santerno. Non lontano dalle Distillerie Mazzari, due auto si sono scontrate in modo piuttosto violento. Una Fiat Panda, condotta da un giovane di 24 anni e con a bordo una ragazza di 20 anni, mentre viaggiava con direzione Ravenna-Massa Lombarda, ha sbandato e si è intraversata, finendo nell’altra corsia di marcia dove in quel momento viaggiava una Fiat Punto, condotta da un 56enne. Nello scontro è rimasta ferita in modo serio la giovane, mentre i due conducenti hanno riportato traumi meno rilevanti.