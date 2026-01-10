Sant’Agata sul Santerno, riecco il palazzetto dello sport dopo l’alluvione - Gallery

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 10 gennaio è stato inaugurato il palazzetto dello sport “Giorgio Gadoni” a Sant’Agata sul Santerno, in via Enrico Berlinguer 4. La riapertura della struttura è stata possibile grazie a un importante intervento di ristrutturazione resosi necessario all’indomani dei danni subiti dal Palazzetto a causa dell’alluvione del maggio 2023, che come noto a Sant’Agata sul Santerno ha colpito il 100% degli edifici pubblici, con il trasferimento temporaneo di molti servizi.
«Ora che il palazzetto dello sport è tornato nelle nostre disponibilità, i bambini e ragazzi di Sant’Agata sono tornati a fare attività motoria nel nostro paese - dichiara il sindaco Riccardo Sabadini -. Si tratta di un altro tassello fondamentale per il pieno ritorno alla normalità di una comunità che in questi anni si è dimostrata tenace e perseverante. Grazie al contributo della Struttura commissariale e al lavoro di Sogesid oggi abbiamo di nuovo un palazzetto dello sport pienamente funzionale e migliorato rispetto al passato. In questi anni, per venire incontro alla famiglie e alla scuola, abbiamo dovuto organizzare dei trasporti a spese del Comune per permettere ai ragazzi di fare attività motoria nelle strutture di Massa Lombarda. Questo capitolo adesso è chiuso e gli alunni e le alunne delle nostre scuola utilizzano la struttura finalmente riaperta nelle ore mattutine. Nei prossimi mesi apriremo un bando per la gestione del palazzetto, al quale diverse società sportive si sono dette interessate».
Le attività di ricostruzione del Palazzetto dello sport sono state affidate da Sogesid, la società di ingegneria ambientale dello Stato, per un importo complessivo dei lavori di circa 425mila euro, finanziati nell’ambito dell’ordinanza 24 emanata ad aprile 2024 dalla struttura Commissariale.