Sant’Agata sul Santerno, riecco il palazzetto dello sport dopo l’alluvione - Gallery

«Ora che il palazzetto dello sport è tornato nelle nostre disponibilità, i bambini e ragazzi di Sant’Agata sono tornati a fare attività motoria nel nostro paese - dichiara il sindaco Riccardo Sabadini -. Si tratta di un altro tassello fondamentale per il pieno ritorno alla normalità di una comunità che in questi anni si è dimostrata tenace e perseverante. Grazie al contributo della Struttura commissariale e al lavoro di Sogesid oggi abbiamo di nuovo un palazzetto dello sport pienamente funzionale e migliorato rispetto al passato. In questi anni, per venire incontro alla famiglie e alla scuola, abbiamo dovuto organizzare dei trasporti a spese del Comune per permettere ai ragazzi di fare attività motoria nelle strutture di Massa Lombarda. Questo capitolo adesso è chiuso e gli alunni e le alunne delle nostre scuola utilizzano la struttura finalmente riaperta nelle ore mattutine. Nei prossimi mesi apriremo un bando per la gestione del palazzetto, al quale diverse società sportive si sono dette interessate».

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 10 gennaio è stato inaugurato il palazzetto dello sport “Giorgio Gadoni” a Sant’Agata sul Santerno, in via Enrico Berlinguer 4. La riapertura della struttura è stata possibile grazie a un importante intervento di ristrutturazione resosi necessario all’indomani dei danni subiti dal Palazzetto a causa dell’ alluvione del maggio 2023, che come noto a Sant’Agata sul Santerno ha colpito il 100% degli edifici pubblici, con il trasferimento temporaneo di molti servizi.

Nel dettaglio, gli interventi hanno interessato tutte le parti dell’edificio danneggiate dall’alluvione, consentendo il pieno recupero funzionale dell’impianto sportivo. Le opere principali hanno riguardato il campo da gioco omologato Coni, con la sostituzione integrale della pavimentazione in parquet, e la riqualificazione dell’area spogliatoi. Sono stati inoltre eseguiti il ripristino dell’impianto elettrico e della centrale termica, la sostituzione degli infissi interni, la riparazione e sostituzione dei lucernari esistenti e gli interventi sulla copertura. I lavori si sono conclusi con il ripristino degli intonaci ammalorati, le tinteggiature e le sistemazioni esterne.

A conclusione degli interventi, nel mese di ottobre Sogesid ha proceduto alla riconsegna dell’immobile, consentendo la riapertura della struttura e la ripresa delle attività sportive e aggregative a beneficio della comunità.

Al taglio del nastro, insieme al sindaco Riccardo Sabadini, sono intervenute l’assessora regionale allo Sport e Turismo Roberta Frisoni e la consigliera Eleonora Proni in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, il subcommissario Gianluca Loffredo della Struttura Commissariale e il presidente di Sogesid Roberto Mantovanelli.

Dopo la cerimonia inaugurale, al palazzetto si è giocato un torneo quadrangolare di minibasket (annata 2018), che ha coinvolto il Lusa Basket Massa, i Lugo Aviators, il Junior Basket Ravenna e il Basket Russi. Al termine del torneo c’è stato un momento convivliale organizzato dal Lusa Basket Massa.