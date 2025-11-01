Sant’Agata sul Santerno, “Mi hanno rubato il camper”, i Carabinieri lo ritrovano in meno di un’ora

I Carabinieri di Conselice durante la notte hanno ritrovato e restituito un camper rubato poche prima. Nella nottata del 31 ottobre è giunta una richiesta di intervento alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Lugo, con cui veniva denunciato il furto di un camper parcheggiato in strada nel comune di Sant’Agata sul Santerno.

I militari di Conselice, già impegnati nel controllo del territorio, sopraggiungevano in pochissimi minuti nella zona segnalata. Il proprietario, in stato di evidente preoccupazione riferiva che, poco prima, aveva sentito dei rumori provenire dal piazzale antistante la sua abitazione e, affacciatosi, si rendeva conto che il proprio camper era stato rubato.

Ha avuto la prontezza di chiamare il 112 e ciò ha innescato un’immediata attività di ricerca. In effetti, grazie ai dati reperiti dai Carabinieri di Conselice e, ipotizzando una possibile via di fuga verso il centro abitato di Massa Lombarda, venivano dispiegate altre pattuglie lungo le principali vie di comunicazione e, nel contempo, venivano analizzate velocemente tutte le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza collocate lungo i principali incroci.

Con rapidità i Carabinieri hanno individuato e rintracciato il mezzo in una precisa zona nel comune di Massa Lombarda.

Parcheggiato in una via secondaria poco illuminata, infatti, veniva ritrovato il camper ancora con il motore caldo, segno di un abbandono frettoloso del mezzo, molto probabilmente scaturito dalla visione di diverse pattuglie dislocate nel territorio. Il mezzo, dopo poco più di un’ora di attività di indagine e ricerche, è stato così restituito al proprietario. Sono in corso accertamenti per risalire agli autori del furto.

Anche in questo caso è stata fondamentale la tempestiva denuncia telefonica da parte del cittadino e ciò ha consentito ai Carabinieri di intervenire a tempo opportuno.