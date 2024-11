Sant’Agata sul Santerno, ladri di nuovo in azione

Torna l’incubo furti a Sant’Agata sul Santerno. Dopo il raid notturno di due settimane fa nel quale diverse auto e oltre cinque aziende sono state visitate da una banda composta da almeno tre individui incappucciati, la scorsa notte è andato a segno l’ennesimo colpo. È dal piazzale di un’azienda alle porte del paese infatti che i malviventi, anche in questo caso un terzetto col viso coperto e ben camuffato, hanno rubato un furgone da utilizzare per compiere altri colpi in zone limitrofe: il primo riuscito, a Ca’ di Lugo, e il secondo fallito, a Fusignano.

A cristallizzarlo, senza ombra di dubbio, le stesse immagini degli impianti di videosorveglianza dell’impresa derubata, che hanno immortalato le sagome di quei loschi individui intenti a scavalcare la recinzione perimetrale del piazzale per poi fuggire alla guida di uno dei mezzi parcheggiati all’interno.

Lo stesso che, terminato il tour criminoso, è stato abbandonato nelle adiacenze di un distributore di carburante alle porte di Fusignano, quando i tre hanno capito che il colpo non troppo pianificato era stato compromesso dalla presenza dei baristi dell’esercizio intenti a preparare le colazioni.

A quel punto la fuga per i campi è stata, per ora, la loro salvezza. Analoghe presenze, peraltro, sono state segnalate da alcuni residenti di S.Agata che hanno visualizzato sui monitor dei loro impianti di videosorveglianza sempre tre sagome – verosimilmente le stesse - transitare nelle loro proprietà o, addirittura, nascondersi in mezzo alle siepi di giardini privati. Sulle vicende accadute indagano i carabinieri. A.CASA.