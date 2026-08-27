Sant’Agata sul Santerno, il municipio riapre dopo l’alluvione del 2023

Riapre lunedì 31 agosto il municipio di Sant’Agata sul Santerno. L’edificio, colpito duramente dall’alluvione del 2023, è stato integralmente rinnovato: oltre al ripristino dei danni causati da acqua e fango, sono stati completati anche i lavori di miglioramento sismico, finanziati già nel 2021.

L’immobile si presenta ora in una veste più accogliente, luminosa e moderna; al piano terra è stato realizzato inoltre un bagno per disabili.

La struttura tornerà ad accogliere tutti i servizi comunali, che in questi anni di lavori hanno trovato sede temporanea presso le scuole e presso i locali della parrocchia, con tutti gli inevitabili disagi conseguenti. Tornano in municipio tutti i servizi comunali, così come quelli gestiti dall’Unione (assistente sociale, sportello Tari); anche il servizio di facilitazione digitale, temporaneamente dislocato a Massa Lombarda, tornerà a Sant’Agata.

Complessivamente, i lavori di ripristino e miglioramento sismico hanno avuto un costo di circa 975mila euro, finanziato per 738.000 euro da risorse comunali e per 237mila euro stanziati nel 2021 dal Governo attraverso il Dipartimento nazionale della Protezione civile, nell’ambito del Piano settennale per la riduzione del rischio sismico.