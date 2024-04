Sant’Agata sul Santerno, festa per la scuola dell’infanzia rinata dopo l’alluvione: “Grazie a tutti per l’aiuto” - Gallery

Insieme si possono fare grandi cose. Insieme si ha la forza di superare anche i momenti più difficili. È questo il messaggio che è emerso forte e chiaro questa mattina, 20 aprile, alla festa che la Scuola dell’Infanzia Asilo Azzaroli ha organizzato per dire grazie a tutte le persone, gli enti, le fondazioni, le imprese e le associazioni che l’hanno aiutata a risollevarsi, dopo che l’alluvione dello scorso anno l’aveva sommersa.

Circa 200 persone, anche da diverse parti d’Italia, si sono riunite nel grande parco della scuola di via Mazzini 31 a Sant’Agata sul Santerno, per una giornata in cui si sono alternati momenti di commozione, di ricordo e di allegria.

Il 17 maggio la scuola venne duramente colpita dalle acque del fiume Santerno che raggiungono l’altezza di 1 metro e 80 centimetri, distruggendo tutto il piano terra, gli impianti e il grande parco. Già dai primi giorni dopo l’alluvione si innesca però una grande solidarietà: c’è chi spala il fango, chi manda giochi e arredi per i bambini, chi organizza raccolte fondi, chi elargisce somme di ogni tipo, chi telefona per dare conforto. Tutto questo permette agli enti che gestiscono la scuola - Fondazione Asilo Azzaroli, Solco Ravenna e Progetto Crescita - di avere a disposizione fin da subito le risorse per poter ricostruire. Finché la scuola è inagibile, la Parrocchia di Villa San Martino si rende disponibile a ospitare i 73 bambini e le loro maestre per poter continuare l’attività didattica. Nell’estate del 2023 iniziano i lavori di ristrutturazione. Il 6 novembre 2023 i bambini possono tornare nella loro scuola rinnovata. Gli ultimi lavori, meno urgenti, verranno portati a termine durante la pausa estiva di quest’anno.

“Il 2023 è stato un anno difficile, ma ce l’abbiamo fatta - commenta Caterina Castellari, coordinatrice della Scuola dell’Infanzia Asilo Azzaroli -. Ce l’abbiamo fatta soprattutto perché siamo stati uniti e abbiamo avuto tanto aiuto e tanta solidarietà. Da una brutta esperienza come quella dell’alluvione abbiamo tirato fuori tutto ciò che poteva esserci di positivo, abbiamo fatto tanti incontri e sono nate tante nuove amicizie. Questa festa di ringraziamento era dovuta, perché ci hanno pensato da tutta Italia e in ogni modo possibile. Con molte persone ci eravamo parlati solo al telefono e poterci incontrare oggi, tutti insieme, è stato davvero emozionante. E poi i nostri bambini e le nostre bambine meritavano un momento di festa”.

I ringraziamenti

La Festa è stata organizzata per dire “Grazie” a chiunque abbia avuto un pensiero per l’Asilo Azzaroli, un elenco che supera le centinaia di persone, enti, associazioni, fondazioni e imprese. A tutte le persone presenti la Scuola ha donato dei ricordi realizzati dai bambini e in rappresentanza di tutti i donatori sono stati ringraziati con La “Madonna dell’Alluvione” realizzata dalla Bottega Gatti di Faenza: Fism - Federazione Italiane Scuole Materne; Fondazione Cesvi; Eurocompany; Distillerie Mazzari; Libertà, il quotidiano di Piacenza; Rotary Ravenna; Lions Ravenna; Assimoco; Bcc ravennate forlivese e imolese; Don Claudiu Gherghel, Parroco di Sant’Agata e Villa San Martino; Fondazione Villa San Martino; Vises; Fondazione Cassa di Risparmio e Banca Del Monte di Lugo; Associzione Adei Wizo; Elisabetta Pirazzini e Greta Missiroli in rappresentanza dei genitori dei bambini.

Il sindaco e il presidente della Regione

Alla Festa erano presenti e sono intervenuti anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco di Sant’Agata sul Santerno Enea Emiliani, il presidente di Confcooperative Romagna Mauro Neri.