Sant’Agata sul Santerno, festa della patrona: il programma

Sant’Agata sul Santerno celebra la patrona cittadina con una serie di iniziative che riempiranno di eventi la città da giovedì 30 gennaio a domenica 9 febbraio.

«Le celebrazioni della patrona sono un momento importantissimo per una comunità che fa ancora i conti con la ricostruzione - commenta il sindaco Riccardo Sabadini - anche per questo voglio ringraziare sentitamente le tante associazioni che hanno collaborato al calendario degli eventi e che saranno impegnate nei prossimi giorni. In questo modo svolgono un prezioso servizio civico, incentivano la voglia di ritorno alla normalità che abbiamo tutti e si impegnano in prima persona per il bene della comunità. Un esempio che ha un grande valore»

Venendo al programma degli eventi, giovedì 30 gennaio alle 20.45 nella sala della Comunità è in programma la serata culturale «S.Agata alla ricerca del suo passato», XXIV edizione. Per l’occasione si susseguiranno le relazioni di Giovanni Baldini, su «Le carte Gieri», ramo di Bagnacavallo (metà ‘800 - metà ‘900) donate al Comune di Sant’Agata sul Santerno, di Mauro Antonellini, su «L’ultima battaglia sul Senio e sul Santerno - Aprile 1945», di Candido Parrucci, su «La casa della “pesa” - Famiglia Facchini, anni 50/60», e di Armanda Capucci sugli «Affreschi consacrati sull’orlo della guerra - 80° Anniversario 1944 - 2024 (I restauri alla Chiesa Arcipretale di Sant’Agata sul Santerno)» La serata è a cura del centro sociale Ca’ de Cuntadèn e della biblioteca Loris Ricci Garotti, con il contributo dell’associazione Kultura

Sabato 1 febbraio alle 20.45 sempre alla sala della Comunità, la compagnia dialettale Qui de Tond porterà in scena la commedia «Una Palestra Un Pö Scarvajeda», a cura della parrocchia.

Domenica 2 si celebrerà la Festa della Patrona. Si partirà alle 11.00 in piazza Umberto I con il mercatino, mentre lo stand gastronomico sui attiverà alle 11.30. La musica dal vivo sarà a cura di Mister Pad e all’animazione per i più piccoli provvederà Dada Orsy, con la bolle di sapone e fuoco di Gloria Coppola. Verrà inoltre presentato il progetto «Io Non Rischio» del gruppo di Protezione Civile di Massa Lombarda. In caso di maltempo, questi eventi verranno recuperati sabato 8 febbraio.

Sempre domenica 2, ma alle 15 in piazza Umberto I prenderà il via lo spettacolo di teatro di strada «Carosello» della compagnia Teatro Due Mondi di Faenza. Lo spettacolo mette in scena i personaggi dalla fiaba popolare «I musicanti di Brema», che coinvolgono il pubblico con la particolare partecipazione dei bambini lungo le varie tappe del loro percorso itinerante. Lo spettacolo invita gli spettatori a riflettere in modo poetico, ironico e sfumato sui nostri tempi e su come il mondo stia cambiando.

Martedì 4 alle 20.45 nella sala della Comunità è in programma una serata musicale con Miranda e Stefano: «Canzoni di ieri e di oggi», con gli interventi del barzellettiere Martuzzi negli intervalli.

Mercoledì 5 alle 18 nella chiesa parrocchiale si terrà la Santa Messa della Patrona, mentre sabato 8 alle 11 al parco Vatrenus si procederà all’intitolazione dell’albero dedicato ai bambini nati nel 2024.

Il calendario degli eventi si conclude domenica 9 febbraio, alle 12.30 nella sala della Comunità, con «I Santagatesi di oggi e di ieri... Si incontrano a tavola» (prenotazioni entro martedì 4 febbraio). Nel corso del pranzo verranno premiati i due santagatesi in arrivo da più lontano. Verranno inoltre proiettate le foto del gruppo Facebook «Sei di Sant’Agata sul Santerno se...» e i cartoni animati realizzati in legno da Luciano Mondini.

La festa della patrona è organizzata dal Comune di Sant’Agata sul Santerno, in collaborazione con la parrocchia e le associazioni del territorio.