Sant’Agata sul Santerno, defibrillatori al Comune e alle scuole

Le Distillerie Mazzari hanno donato tre defibrillatori: uno al Comune, che sarà installato all’esterno della Farmacia in piazza Umberto I, uno all’asilo nido “Il Girasole” e uno alla scuola dell’infanzia “Asilo Azzaroli”.

La donazione si è svolta nell’edificio della scuola primaria e secondaria “Giovanni Pascoli” che, dopo l’alluvione del 2023, è diventata temporaneamente sede del Comune di Sant’Agata sul Santerno. Erano presenti all’evento: per l’Amministrazione comunale il vicesindaco Lilia Borghi, Margherita Morelli, segretaria generale, Daniela Romani, capo dell’ufficio tecnico e alcuni dipendenti; per la scuola i dirigenti della Cooperativa Zerocento, che hanno in gestione “Il Girasole” e Luigi Amadei, vice presidente della Fondazione Asilo Azzaroli. A consegnare i tre defibrillatori è stata Gabriella Mazzari, figlia del fondatore delle Distillerie, Primo Mazzari.

Entrambe le scuole hanno subito ingenti danni in seguito all’alluvione, ma oggi grazie all’aiuto del Comune e al contributo di tanti privati possono ripartire: l’Azzaroli è già ritornato operativo, mentre Il Girasole dovrebbe riaprire le porte entro un anno. Lilia Borghi, ringraziando la Mazzari per la donazione, ha sottolineato il continuo impegno, sostegno e vicinanza nei confronti della cittadinanza di Sant’Agata.

«Il legame con il nostro territorio – conferma in una nota l’azienda – è forte e non ci siamo mai tirati indietro per sostenere la comunità nella quale siamo nati e cresciuti. Questi tre defibrillatori possono salvare delle vite, ma sono anche un segno di speranza per chi ha affrontato il dramma dell’alluvione e si è rimesso in piedi, con coraggio e dignità».