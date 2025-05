Sant’Agata sul Santerno, bimbo di 2 anni rischia di soffocare: salvato da un giovane Carabiniere

Nel pomeriggio di ieri, tanta paura all’interno di un noto centro commerciale di Sant’Agata sul Santerno. Un Carabiniere libero dal servizio, era appena arrivato all’interno dell’esercizio per alcuni acquisti quando, improvvisamente, ha notato una giovane donna in evidente agitazione. La donna, di origine straniera, con non poca fatica gli ha quindi riferito che il figlio, un bimbo di poco più di due anni, dopo aver ingerito una caramella, stava avendo gravi difficoltà a respirare, mentre lei, presa dal panico, non riusciva a fare nulla. Il militare, dopo aver constatato lo sguardo perso nel vuoto e lo stato incoscienza del minore, non ha esitato e immediatamente ha afferrato il bimbo e, praticandogli le dovute manovre di emergenza di compressione dell’addome, riusciva a disostruire le vie respiratorie, evitando il soffocamento. Fortunatamente, il bimbo di lì a poco a ripreso a respirare normalmente.

Sul posto giungevano anche i sanitari del 118 che riscontrata l’assenza di complicanze, non hanno ritenuto necessario nessun ulteriore accertamento. Certamente quei pochi istanti resteranno impressi nella memoria della donna che ha ringraziato il Carabiniere per il suo provvidenziale intervento ma anche del giovane militare che si è trovato, a distanza di poco tempo dal suo arruolamento, ad applicare quelle manovre apprese durante la sua formazione militare presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso.