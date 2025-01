Sant’Agata, lavori di ripristino del palazzetto e della pista ciclabile rimasti danneggiati dall’alluvione

Sogesid ha consegnato i lavori di ripristino e messa in sicurezza in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio di Sant’Agata sul Santerno nel maggio del 2023. Gli interventi, che riguardano il palazzetto dello sport e la pista ciclabile, sono parte integrante delle operazioni di recupero delle strutture danneggiate dall’alluvione.

Il primo intervento riguarda il palazzetto dello sport “G. Gadoni”. I lavori di ripristino sono stati affidati al Consorzio edili artigiani Ravenna (Cear) e la consorziata Rav Edil. L’importo contrattuale è di poco più di 400mila euro con una durata di 115 giorni naturali e consecutivi. Questo intervento si propone di riportare la struttura nelle condizioni necessarie per consentire la ripresa delle attività sportive a beneficio della comunità.

Il secondo intervento riguarda la pista ciclabile: i lavori di manutenzione per la messa in sicurezza d’emergenza del tratto di pista ciclabile di via Bastia e di quello di collegamento tra largo Amendola e via Marcora, sono stati affidati alla Cti (Cooperativa trasporti Imola). Con un importo contrattuale di poco più di 125 mila euro, l’intervento avrà una durata di 40 giorni naturali e consecutivi. Questi lavori sono mirati a garantire la sicurezza dei percorsi destinati alla mobilità sostenibile.

«Questi interventi rientrano in un progetto più ampio di recupero delle infrastrutture danneggiate dall’alluvione del maggio 2023 - ha dichiarato Massimiliano Panero, vicepresidente di Sogesid, presente alla consegna -. L’obiettivo, in collaborazione con la Struttura del commissario alla ricostruzione, è restituire alla comunità di Sant’Agata sul Santerno spazi sicuri e completamente funzionali, in grado di garantire la continuità delle attività sportive e della mobilità ciclabile».

«Ci tengo a ringraziare Sogesid per la disponibilità e la professionalità dimostrata in questi mesi di lavoro congiunto - ha aggiunto in proposito il sindaco di Sant’Agata sul Santerno, Riccardo Sabadini -. Questa prima consegna rappresenta un passo importante per la nostra comunità per un ritorno alla normalità: c’è ancora moltissimo da fare ma sono convinto che questa proficua collaborazione restituirà alla nostra Sant’Agata tutte le strutture e i servizi che hanno reso questo comune un autentico gioiello».