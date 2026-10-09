Sant’Agata, inaugurato il municipio dopo i lavori di ripristino post alluvione

È stato inaugurato ufficialmente ieri pomeriggio il municipio di Sant’Agata sul Santerno, già riaperto al pubblico dal 31 agosto. Il taglio del nastro è stato alle 16.30, alla presenza del presidente della Regione Michele De Pascale, del prefetto Raffaele Ricciardi e del vescovo don Michele Morandi, che ha poi benedetto la struttura. È seguita una visita al municipio, con i cittadini e le autorità, con illustrazione dei lavori svolti e delle innovazioni apportate agli spazi municipali.

Lo stabile municipale di Sant’Agata è stato fortemente rinnovato: più accogliente, luminoso e moderno che in passato. L’edificio era stato gravemente danneggiato dall’alluvione del 2023, e oltre a ripristinare i danni causati da acqua e fango, gli interventi di questi anni hanno portato anche al completamento del percorso di miglioramento sismico della struttura, già finanziato nel 2021.

Oltre all’ammodernamento degli spazi, al piano terra è stato realizzato un bagno per disabili. Nelle scorse settimane la struttura è tornata progressivamente ad accogliere tutti i servizi comunali e quelli gestiti dall’Unione (assistente sociale, sportello Tari e Facilitazione digitale), che negli ultimi tre anni avevano trovato sede temporanea nelle scuole e nei locali della parrocchia.

Complessivamente, i lavori di ripristino e miglioramento sismico hanno avuto un costo di circa 975mila euro, finanziato per 738.000 euro da risorse comunali e per 237mila euro stanziati nel 2021 dal Governo.