Sant’Agata, «il fiume Santerno in condizioni pietose, necessari lavori urgenti di pulizia»

«Il livello del fiume Santerno è basso a causa del caldo estivo, anche se la fitta vegetazione e la massiccia presenza di alberi ne impediscono la visuale,, ma la macchina della manutenzione e della sicurezza idrogeologica della Regione appare del tutto immobile».

A denunciare la situazione attuale è Riccardo Vicari, capogruppo de “La Torre Civica” in Consiglio comunale di Sant’Agata sul Santerno, che annuncia il deposito di un’interrogazione formale indirizzata al sindaco Sabadini e alla Giunta.

«Osservando lo stato in cui si trova attualmente il fiume Santerno - dichiara Vicari - definire le sue condizioni ‘pietose’ è quasi un complimento. Siamo nel pieno della finestra estiva: i mesi di luglio, agosto e settembre rappresentano tecnicamente il momento ideale per intervenire in totale sicurezza all’interno degli alvei. È proprio adesso che bisognerebbe procedere speditamente alla pulizia dei corsi d’acqua e ai dragaggi, così da ripristinare le corrette sezioni di deflusso prima dell’arrivo delle piogge autunnali. E invece, assistiamo al solito, preoccupante immobilismo».

L’iniziativa si inserisce in un’azione politica coordinata a doppio livello, territoriale e regionale. Nei giorni scorsi, infatti, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero, ha depositato un’analoga e puntuale interrogazione a Bologna, chiedendo alla Giunta regionale un cronoprogramma dettagliato dei lavori di manutenzione ordinaria su tutti i fiumi della Regione.

«Il tanto decantato ‘cambio di passo’ promesso dal presidente De Pascale si sta rivelando una vuota formula elettorale - attacca Vicari -. L’unico vero cambio che i cittadini hanno potuto constatare in questi mesi è quello della poltrona e del nome del presidente, ma il passo della Regione è rimasto esattamente lo stesso: lento, burocratico e inadeguato rispetto alle urgenze della Romagna».

«questa ragione - conclude Vicari - ho deciso di presentare un atto ispettivo al sindaco e alla Giunta di Sant’Agata sul Santerno, focalizzato specificamente sul tratto del fiume che attraversa e interessa il nostro territorio comunale. Vogliamo sapere quali interventi sono previsti, con quali risorse e con quali tempistiche certe. Chiediamo inoltre che il Comune inoltri formalmente questo atto a tutti gli enti terzi e alle autorità di bacino competenti per ottenere risposte scritte e dirette. La sicurezza dei nostri cittadini e la prevenzione del rischio idraulico non possono più aspettare i tempi della politica e dei rinvii». M.S.