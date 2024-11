Sagra del Tortellone Sanpatriziese da record: dal 1985 ad oggi ha donato 500mila euro alla lotta contro il cancro

Quarant’anni di attività e solidarietà riassunti e celebrati in quattro giorni d’evento che hanno fatto il tutto esaurito: la “Sagra del Tortellone Sanpatriziese” si è confermato un appuntamento imperdibile per tutta la Bassa Romagna, sia per la bontà dei piatti preparati, sia per lo scopo con cui questa festa viene riproposta dal 1985 ad oggi, senza sosta, nemmeno per l’emergenza Covid-19. Una partecipazione che ha portato a una donazione, a favore della ricerca scientifica che porta il più velocemente possibile al letto dei pazienti nuove opportunità di cura e dei servizi d’assistenza gratuita alle famiglie di Lugo colpite dal cancro, di 26.000 euro. Si tratta della cifra più alta mai elargita dall’Associazione che porta avanti la Sagra, resa possibile proprio dal fatto che quest’anno i battenti di Piazza Mameli sono rimasti aperti per 24 ore in più, spalmando l’evento su quattro giorni anziché i canonici tre. Grazie a questa ennesima dimostrazione di vicinanza e sensibilità alla causa dell’Istituto Oncologico Romagnolo, i contributi portati alla mission della lotta contro il cancro dal 1985 a oggi salgono a circa 500.000 euro: una cifra che non ha eguali in Italia e nel mondo se consideriamo che giunge dalla fedeltà di un piccolo paesino che conta meno di 2000 abitanti.