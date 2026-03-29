S.Agata sul Santerno e Alfonsine, interventi sulle condotte idriche

Dal 31 marzo al 2 aprile dalle 8.30 alle 18 saranno eseguite operazioni per la pulizia delle condotte idriche in alcune località dei comuni di Sant’Agata sul Santerno, in particolare la zona di via Tiglio a monte della ferrovia Lavezzola- Faenza, e di Alfonsine, in particolare la zona di via Reale, fino a Taglio Corelli e vie collegate.

Durante l’esecuzione delle operazioni potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (mancata erogazione, abbassamento della pressione, alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

Le utenze delle zone interessate dagli interventi saranno preavvisate con preavviso sms per gli utenti registrati che hanno comunicato il proprio numero al momento della sottoscrizione del contratto acqua. Il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: per attivarlo o cambiare i propri riferimenti, accedere al sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua.

La multiutility interviene nel lavaggio di tubazioni acquedottistiche con il sistema “aria-acqua” dove l’attività di spurgo tradizionale mediante idranti o scarichi terminali presenti sulla rete non risolve il problema o dove è evidente la necessità di agire in maniera energica.

Utilizzando le saracinesche disponibili in rete, viene isolato un tratto di tubazione dove effettuare il lavaggio. Attraverso un idrante o altra apparecchiatura esistente (sfiato, scarico), viene immessa una miscela d’aria e acqua che, percorrendo la condotta ad alta velocità, crea vortici e cavitazioni che rimuovono i sedimenti organici ed inorganici inseriti nelle incrostazioni calcaree delle pareti.

Con la rimozione dei residui naturali che si trovano all’interno delle condotte idriche, Hera intende garantire una ulteriore qualità dell’acqua di rete, migliorandone le proprietà organolettiche: limpidezza, sapore e odore.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi degli interventi e ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.