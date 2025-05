Rubano 150 confezioni di cosmetici a Massa Lombarda e li caricano in auto: scoperti dai Carabinieri

I Carabinieri di Lugo hanno denunciato due giovani georgiani, in Italia senza fissa dimora, per furto aggravato in concorso di prodotti cosmetici e per l’igiene sottratti da un noto negozio del settore di Massa Lombarda.

Nel pomeriggio di venerdì 19 maggio, durante alcuni controlli a Fusignano, i militari del Pronto Intervento della Compagnia Carabinieri di Lugo hanno notato un’autovettura con targa francese aggirarsi per quelle vie e dopo un breve inseguimento è stata fermata nei pressi di via Rossetta. I Carabinieri, oltre ad identificare i due occupanti, hanno notato che nell’abitacolo vi erano numerosissimi prodotti cosmetici nuovi ed ancora impacchettati. La situazione è stata immediatamente approfondita e i due fermati non hanno fornito alcuna documentazione relativa all’acquisto di tutto quel materiale. Inoltre nell’auto veniva rinvenuta anche una tronchesina generalmente utilizzata per tagliare le placche anti-taccheggio applicate sui prodotti negli esercizi commerciali. Dopo aver accompagnato i due fermati negli uffici della Caserma di Lugo, i militari hanno ricostruito i movimenti dell’auto riuscendo anche a risalire ad un negozio di Massa Lombarda ove i prodotti verosimilmente erano stati asportati.

I responsabili del punto vendita hanno effettivamente confermato ai Carabinieri di aver subito il furto di circa 150 confezioni di cosmetici, subendo un ammanco di circa 1.200 euro. Dopo le varie formalità i cosmetici sono stati restituiti all’esercizio commerciale che, fino a quel momento, non aveva avuto percezione del furto. I due giovani stranieri sono stati così denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per il reato di furto aggravato in concorso e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.