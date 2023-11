“Rialziamoci insieme”: a Lugo l’Icel dona 184mila euro a 30 famiglie dei suoi dipendenti e altri 215mila alla Bassa Romagna

L’azienda Icel, leader nel settore della produzione dei cavi elettrici, da sempre riconosce che le persone sono il vero valore dell’azienda ed è storicamente vicina al territorio che la ospita. In un’espressione tangibile di solidarietà e responsabilità verso il territorio colpito dall’alluvione dello scorso maggio, Icel nonostante l’azienda stessa abbia subito danni rilevanti, ha annunciato oggi una donazione di 184mila euro a favore di 30 famiglie dei suoi dipendenti, colpiti dall’alluvione ed ha elargito un contributo di 215mila euro all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna che sarà utilizzato per l’acquisto di mezzi attrezzati per la Protezione Civile locale, dimostrando così la sua dedizione nel supportare la ricostruzione post-alluvione e fronteggiare le possibili emergenze.

Il presidente Mirco Lacchini, accompagnato dal Consiglio di Amministrazione, ha espresso il proprio sentimento di vicinanza e forte legame con la comunità locale. “Questa donazione all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna non è solo un atto di solidarietà, ma un segno della nostra profonda connessione con il territorio e della nostra responsabilità come azienda. Inoltre abbiamo aiutato economicamente i nostri soci e dipendenti colpiti dall’alluvione costituendo un fondo di solidarietà al quale oltre ad Icel in misura maggiore, hanno contribuito anche il personale di tutto il gruppo, i fornitori ed altri stakeholder da tutto il territorio italiano.”