Razzia a Sant’Agata sul Santerno: rubati pluviali in rame del cimitero

Lugo
  • 23 dicembre 2025
Razzia a Sant’Agata sul Santerno: rubati pluviali in rame del cimitero
Razzia a Sant’Agata sul Santerno: rubati pluviali in rame del cimitero

Razzia nel cimitero di S.Agata sul Santerno, che dopo essere stato devastato dall’alluvione nel maggio di due anni fa ora deve fare i conti con i ladri.

Una banda ha sradicato gran parte dei pluviali in rame presenti all’interno del camposanto, i tubi di raccolta dell’acqua piovana, sia dalle pareti comunali che dalle tombe private.

Il tutto dovrebbe essere accaduto nelle ore notturne della settimana scorsa: l’Amministrazione comunale di Sant’Agata ha già sporto denuncia alla locale stazione dei carabinieri e molti dei derubati si accingono a farlo, così come celere dovrà essere il ripristino degli stessi pluviali, magari valutando materiali meno costosi che i ladri non potrebbero poi rivendere allo stesso prezzo del rame.

Fondamentali per chi indaga saranno le riprese degli impianti di videosorveglianza sia del cimitero che delle strade adiacenti. A.C.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui