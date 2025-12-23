Razzia a Sant’Agata sul Santerno: rubati pluviali in rame del cimitero

Razzia nel cimitero di S.Agata sul Santerno, che dopo essere stato devastato dall’alluvione nel maggio di due anni fa ora deve fare i conti con i ladri.

Una banda ha sradicato gran parte dei pluviali in rame presenti all’interno del camposanto, i tubi di raccolta dell’acqua piovana, sia dalle pareti comunali che dalle tombe private.

Il tutto dovrebbe essere accaduto nelle ore notturne della settimana scorsa: l’Amministrazione comunale di Sant’Agata ha già sporto denuncia alla locale stazione dei carabinieri e molti dei derubati si accingono a farlo, così come celere dovrà essere il ripristino degli stessi pluviali, magari valutando materiali meno costosi che i ladri non potrebbero poi rivendere allo stesso prezzo del rame.

Fondamentali per chi indaga saranno le riprese degli impianti di videosorveglianza sia del cimitero che delle strade adiacenti. A.C.