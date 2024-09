Ravenna, Marco Masini al pianoforte gira il video della nuova canzone nella stazione di Sant’Agata sul Santerno

La piccola stazione ferroviaria di Sant’Agata sul Santerno è stata scelta dal grande cantautore Marco Masini per girare il video di “Allora ciao”, uno dei brani del nuovo album. Per tutta la giornata di domenica 15 settembre 2024 lui e il suo staff, dopo aver posizionato l’immancabile pianoforte, hanno provato le scene e gli accordi che poi verso sera hanno immortalato con le telecamere, attendendo che il sole calando tingesse il cielo. Nessun treno infatti avrebbe mai potuto interrompere quelle registrazioni e attutire la voce di Masini. Dal maggio scorso infatti, dopo il disastro dell’alluvione, la linea è soppressa e probabilmente lo rimarrà per molto tempo ancora. Il noto cantautore e pianista non si è comunque sottratto a selfie e autografi che chi passava di lì ha chiesto.