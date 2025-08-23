Ravenna. In paese arriva un nuovo medico di base, ma è stato appena condannato per droga

Era l’annuncio che in paese tutti attendevano da tempo, sapendo che il medico di base sarebbe presto andato in pensione. Finalmente giunta la comunicazione dell’Ausl sull’arrivo del nuovo dottore, il nome ha lasciato senza parole i residenti di San Bernardino, frazione del comune di Lugo. E’ bastata una ricerca su Google per trovare, prima ancora del curriculum professionale del dottor Elton Isaj, 45 anni di origine albanese, le notizie sulla sua recentissima condanna per spaccio di cocaina. E non piccole dosi. Ma la bellezza di 15 chili, ceduti oltretutto a un passo dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. L’inchiesta che lo ha travolto nel marzo del 2022 ha portato lo scorso 24 giugno a una pena in primo grado di 8 anni di reclusione.