Rapina e violazione dell’obbligo di dimora: due arresti a Massa Lombarda e Lugo

I Carabinieri della Compagnia di Lugo, nel week-end hanno intensificato i controlli lungo le principali vie di comunicazione al fine prevenire e reprimere reati contro il patrimonio e contro la diffusione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli hanno permesso di arrestare un 22enne, poiché destinato a scontare una pena di due anni per una rapina commessa nel 2024 a Marina di Ravenna. I Carabinieri di Massa Lombarda lo hanno rintracciato e, una volta accertata la sua identità, lo hanno accompagnato presso la casa circondariale di Bologna.

Un altro arresto è stato effettuato dai Carabinieri della Stazione di San Lorenzo di Lugo che, nel corso degli ultimi mesi, hanno notato un 48enne violare in diverse circostanze le prescrizioni relative alla misura dell’obbligo di dimora a cui era sottoposto. Inosservanze che, segnalate all’Autorità Giudiziaria, hanno comportato un aggravamento della sua posizione, sfociato quindi nel suo arresto con il conseguente accompagnamento presso il carcere di Bologna.

I servizi hanno anche interessato diversi automobilisti e hanno consentito ai Carabinieri di Massa Lombarda di sequestrare ad uno di questi, una mazza da baseball che aveva nascosto sotto il proprio sedile, senza giustificarne il trasporto ed il possesso.