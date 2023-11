Polo Tecnico e Professionale di Lugo dagli “Amici di Max”

Ogni anno a Casalecchio gli amici e compagni di squadra di Max si ritrovano per ricordarlo e raccolgono fondi che destinano ad azioni precise: quest’anno è stato il Polo Tecnico e Professionale di Lugo il beneficiario di questa donazione, destinata all’acquisizione di materiale per i laboratori di Manutenzione Elettrica ed Elettronica in particolare della sezione Manfredi e Marconi.

Hanno consegnato simbolicamente, un po’ alla signor Bonaventura, l’assegno generoso alla dirigente scolastica Electra Stamboulis e ad una delle collaboratrici della dirigente per la sezione Manfredi prof. Federica Staffa venerdì 24 novembre nell’aula magna dell’IPSIA. Erano presenti Donatella Brini, tesoriere del gruppo “Amici di Max”, il sig. Fabrizio Lanzi, imprenditore del bolognese ed ex giocatore di basket del gruppo, Nicola Iseppi e Nicola D’Ettorre di CNA.

Il fondo sarà valorizzato nei nuovissimi laboratori che stanno per essere allestiti nell’ala nuova del Polo appena inaugurata e saranno destinati specificatamente al reintegro del materiale andato perduto con l’alluvione o anche deteriorato dall’usura. Sicuramente un modo significativo per fare memoria è quello di investire nel futuro, che è il compito precipuo delle istituzioni scolastiche.