“Per oltre vent’anni ha pulito le piazza di Lugo, gentile e sorridente”: medaglia al valore civico alla signora Lauda

Nella serata di giovedì 26 marzo, il Consiglio comunale di Lugo ha celebrato il conferimento della medaglia al valore civico «Adriano Guerrini» alla signora Lauda Alberani. Residente a Voltana, per oltre vent’anni si è occupata del decoro delle piazze centrali di Lugo, pulendo e raccogliendo tutto quello che i cittadini hanno lasciato a terra tra il Pavaglione, la Rocca e le piazze Baracca, Martiri e Mazzini.

«Per tanti anni, Lauda Alberani non ha semplicemente svolto questo lavoro con passione, puntualità e professionalità - ha commentato la sindaca di Lugo Elena Zannoni -, ma è diventata un punto di riferimento per tutti i cittadini del centro storico. Sempre gentile e sorridente, ha lasciato un segno tangibile in tantissime persone. Il suo impegno nell’aiutare gli altri continuerà, in particolare a Voltana, dov’è inserita e molto attiva nel tessuto volontaristico».