“Pago in contanti”: 29enne beccata con 20 banconote false da 50 euro a Massa Lombarda

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Massa Lombarda, hanno arrestato una donna 29enne della zona per essere stata trovata in possesso di numerose banconote false.

La vicenda è iniziata qualche settimana fa, dopo che ai Carabinieri sono giunte diverse segnalazioni da parte di alcuni esercenti del paese i quali avevano riferito di aver subito tentativi di spendita di banconote false. In altri casi il raggiro era andato a buon fine ed i titolari degli esercizi commerciali se ne erano accorti solo a fine serata nel conteggio dell’incasso o, addirittura, dopo il versamento presso il proprio istituto di credito. I militari, ormai certi che il responsabile fosse da ricercare in zona, nella considerazione che tutte le banconote erano state spese nel giro di pochi chilometri, hanno quindi intrapreso un’attività investigativa, individuando un’abitazione in cui vive una 29enne. Ottenuto il relativo mandato dall’Autorità Giudiziaria, hanno perquisito la casa e rinvenuto 20 banconote false da 50 euro, per un totale di 1000 euro. La donna è stata così arrestata e in mattinata il Giudice, dopo aver convalidato la misura cautelare, ha rinviato l’udienza per il giudizio di merito.