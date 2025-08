Oltre 300 fedeli e pellegrini da Polonia e Stati Uniti in viaggio per il Giubileo fanno sosta a Lugo tra canti, balli e preghiere

Oltre 300 pellegrini e fedeli delle comunità neocatecumenali provenienti da Polonia e Stati Uniti hanno fatto tappa a Lugo nel corso del loro cammino verso Roma per il Giubileo. Un gruppo di 130 polacchi provenienti da Katowice e uno di 190 americani, giunti da Nebraska e Colorado, hanno approfittato della sosta in Romagna per un momento di preghiera e canti in città, ospiti delle suore del Sacro Cuore e del Comune che ha concesso l’uso del Pala Lumagni per permettere loro di riposarsi prima di riprendere il viaggio.