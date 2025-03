Numero unico d’emergenza, da martedì il 112 anche a Lugo. In regione dall’attivazione quasi 200mila chiamate

Continua l’estensione in Emilia-Romagna del nuovo numero unico europeo d’emergenza 112. Nei distretti telefonici di Comacchio, Ferrara e Lugo sarà infatti attivo da martedì prossimo, 4 marzo. Il numero funziona già oggi nei distretti di Bologna, Porretta Terme e Cento (dal 3 dicembre), Parma, Fidenza, Fornovo di Taro e Piacenza (dal 21 gennaio), Rimini, Forlì e Cesena (dal 4 febbraio) e Reggio Emilia (dal 18 febbraio). Entro l’1 aprile sarà attivato in tutto il territorio regionale. Il nuovo 112 europeo permette di richiedere l’intervento di Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco, Soccorso sanitario e soccorso in mare chiamando lo stesso numero, uguale in tutta Europa. Finora, sottolinea l’assessore regionale alla Sanità, Massimo Fabi, “i numeri confermano che si tratta di un servizio rapido e preciso a disposizione dei cittadini con tempi di attesa di circa tre secondi. È un sistema complesso, altamente tecnologico, che solo grazie alla collaborazione di tutte le Istituzioni e al lavoro degli operatori sta dando i risultati attesi”. Al 23 febbraio, nei primi 80 giorni di operatività, nei distretti telefonici interessati sono state ricevute in tutto 189.314 telefonate, con una media giornaliera di 2.076 a Bologna, Rimini e Forlì-Cesena, 1.310 in quelli di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Nei distretti bolognesi e romagnoli le telefonate riguardanti attività ed eventi non inerenti ad emergenze sono state 58.591, pari al 40%. Sono invece 88.828 le chiamate inoltrate alle centrali di secondo livello: 41.567 per emergenze sanitarie, 24.803 ai Carabinieri, 16.306 alla Polizia e 6.152 ai Vigili del Fuoco. Per i distretti emiliani invece il filtro è stato utile a liberare i centralini dal 48% di chiamate non urgenti. Alle centrali di secondo livello sono state inoltrate invece 21.936 telefonate: 9.659 per emergenze sanitarie, 6.332 ai Carabinieri, 4.836 alla Polizia e 1.109 ai Vigili del Fuoco.