«Niente regali, ma donazioni»: la stilista di Bagnara compie 70 anni versando 1000 euro allo Ior

BAGNARA

Col bel gesto di cui si è resa protagonista, potrebbe davvero stravolgere una celebre frase in “Settanta mi dà tanto...”. È proprio raggiungendo quel traguardo anagrafico infatti che Denise Maretti, titolare dell’atelier Denise abbigliamento di Bagnara di Romagna, ha scelto di festeggiare a modo suo. Che in realtà è diventato per gli altri. E così per i suoi 70 anni ha organizzato una festa molto partecipata, richiamando tante persone tra amici, clienti e le amiche davvero speciali che si prestano spesso per le sue sfilate pop. E top.

Per la serata nessun particolare dress code – che per chi è nella moda da una vita è quasi una forzatura – ma un ordine perentorio: «Non azzardatevi a comprare dei regali, doniamo a chi ne ha più bisogno». E chi la conosce ha recepito subito il messaggio, trasformando la festa in “Mille e una notte”. Perché alla fine sono proprio 1000 gli euro che in una sera sono stati raccolti. Insieme avevano già deciso di sostenere l’intensa attività dello Ior, l’istituto oncologico romagnolo, e devolvere le offerte a favore dei malati oncologici dell’ospedale Umberto I di Lugo, noto anche per le qualità assistenziali dell’Hospice Corelli Grappadelli, anch’esso nato grazie alla solidarietà dell’omonimo scomparso avvocato in memoria della giovane figlia, deceduta proprio per un tumore.

L’happy birthday – perché alla fine ha reso felici davvero tutti – aveva anche la finalità di sensibilizzare i presenti al delicato tema della patologia oncologica, a cominciare dalla prevenzione e l’importanza degli screening quando previsti, fino alla raccolta fondi per la ricerca e l’assistenza.

a.c.