“Niente fumo vicino alle scuole, diamo il buon esempio”: il sindaco di Massa Lombarda vara il divieto

In vista dell’inizio delle lezioni, il Sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi annuncia che, nel fine settimana, sarà installata una nuova segnaletica nei pressi degli istituti scolastici cittadini. Avrà il compito di indicare il divieto di fumo nelle aree di pertinenza delle scuole, con l’obiettivo di garantire un ambiente sano e sicuro per tutti. «Confido - dice - nel buonsenso dei cittadini nel non fumare anche nei pressi dei plessi scolastici. È fondamentale che tutti, in particolare gli adulti, diano il buon esempio alle future generazioni».