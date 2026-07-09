Maxi incendio tra Massa e Conselice brucia un campo e minaccia una casa, dramma sfiorato

Dramma sfiorato per un soffio, anche se in realtà è stato proprio il vento che, soffiando, ha gonfiato quelle fiamme, alzandole e portandole sempre più vicino alle mura dell’abitazione adiacente, fortunatamente risparmiata dal rogo. Almeno in parte.

È questa la fotografia del vasto incendio che si è sviluppato ieri mattina nelle campagne tra Massa Lombarda e Conselice. Ancora ignote le cause, forse una pericolosa sigaretta, una scintilla, il calore intenso di un componente metallico di un mezzo agricolo o altro ancora. Stando a quanto raccontato da chi era presente, verso mezzogiorno in un terreno agricolo lungo via Coronella un po’ di paglia prende fuoco, apparentemente senza destare eccessiva preoccupazione tra gli uomini che vi lavoravano a poca distanza. E invece in nemmeno un minuto le fiamme sono diventate sempre più alte, avvolgendo tutto il campo, circa 3.000 metri quadri, fino all’abitazione retrostante in cui vive una famiglia. È da quest’ultima che è partita la richiesta di soccorso alla centrale del 115, facendo sì che cinque mezzi dei vigili del fuoco arrivassero sul posto nel minor tempo possibile, una squadra da Imola e l’altra dal distaccamento di Lugo.

Nel frattempo gli occupanti della casa hanno messo in salvo i loro animali, un cavallo, una capra e i cani, portandoli in fretta e furia nel cortile dei vicini.

Provvidenziale anche, a detta degli stessi pompieri, è stata la presenza a ridosso dell’incendio di una motopompa per l’irrigazione dei campi, utilizzata nell’immediato per placare le fiamme in attesa dei più potenti idranti dei vigili del fuoco.

Fortunatamente, in nemmeno due ore l’incendio è stato domato: oltre al terreno abbrustolito, è andato in cenere un vecchio trattore e sono rimasti seriamente danneggiati un box in lamiera in cui si trovava il fieno per il cavallo e alcune attrezzature. Il celere intervento delle due squadre dei pompieri invece ha permesso di salvare l’abitazione, annerita solo in qualche parete.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale della Bassa Romagna per regolare la viabilità su quel tratto stradale. Ancora al vaglio dei vigili del fuoco la dinamica e la causa del vasto incendio. A.C.