Massa Lombarda, sventarono il suicidio di un uomo armato di pugnale: premiati due agenti di Polizia Locale

Venerdì 8 maggio, nella sede della Regione Emilia-Romagna, gli agenti della Polizia locale della Bassa Romagna Elia Baracca e Michele Dalle Vacche sono stati insigniti della prestigiosa “Croce per meriti speciali”, massimo riconoscimento regionale conferito agli operatori distintisi per atti di eccezionale valore umano e professionale.

Il riconoscimento è stato conferito per il coraggioso intervento effettuato a Massa Lombarda il 29 settembre 2025, quando i due agenti sono riusciti a sventare il tentativo di suicidio di uomo armato di pugnale, salvandogli la vita mentre mettevano a repentaglio la propria, per disarmarlo.

I due agenti sono gli unici della Polizia locale dell’Emilia-Romagna ad avere ricevuto quest’onorificenza per l’anno 2025.

«I due agenti avevano già ricevuto l’encomio dell’Unione qualche mese fa - commenta la presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Elena Zannoni -. Oltre alla tempestività dell’intervento e al coraggio dimostrato, va sottolineata la capacità di comprendere le situazioni, specie in casi problematici come questo».

«Questo ulteriore riconoscimento ai due agenti della Bassa Romagna è particolarmente significativo - aggiunge Mattia Galli, sindaco delegato dell’Unione per il tema della Sicurezza -, perché l’episodio a cui si fa riferimento dà conto di quale complessità e delicatezza sia insita nel lavoro della Polizia locale. Bisogna sottolineare il fatto che anche l’umanità rientra nelle qualità che deve avere agente, ed episodi come questo dimostrano che si tratta di fatti concreti, non di retorica».