Massa Lombarda, “splendido esempio di sensibilità”: salvano un uomo che voleva uccidersi, premiati due agenti di Polizia Locale

Questa mattina, giovedì 30 ottobre 2025, i componenti della Giunta dell’Unione dei Comune della Bassa Romagna hanno ricevuto in rocca a Lugo gli agenti della Polizia locale Michele Dalle Vacche ed Elia Baracca, ai quali è stato conferito un encomio per il coraggio dimostrato nel corso di un intervento avvenuto a fine settembre, tra Massa Lombarda e Bagnara di Romagna, che i due agenti hanno affrontato con rischio personale.

Tutto è partito da un’ordinaria operazione di controllo automobilistico, che ha evidenziato molte irregolarità in una vettura non assicurata. Il conducente ha subito palesato un forte stato confusionale, che ha portato gli agenti a decidere di restare e soffermarsi a dialogare con lui. La situazione infatti è degenerata in una crisi culminata nell’estrazione, da parte del conducente, di una lama dalla sua tasca, con la quale ha cercato di togliersi la vita. L’agente Dalle Vacche è intervenuto immediatamente, frapponendosi con il suo braccio, per evitare che la lama colpisse organi vitali. Un attimo dopo il collega Elia Baracca, che stava redigendo i verbali, ha tolto la lama dalla mano dell’uomo, che è poi stato medicato sul posto dai due agenti, quindi soccorso dall’autoambulanza e condotto all’ospedale di Imola.

«Un intervento di questo genere evidenzia non soltanto la prontezza, la tempestività e il coraggio degli agenti, ma anche la loro capacità di comprendere le situazioni, in questo caso di disagio psicologico, in tempo utile ad evitare il peggio - commenta la presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Elena Zannoni - se vi foste limitati a multare questa persona, lasciandola poi andare, probabilmente nessuno l’avrebbe salvato da sé stesso. E anche per questo l’encomio nei vostri confronti è doveroso».

«Questo episodio, pur nella sua evidente drammaticità, spiega quanto sia complesso, delicato e soprattutto vicino alle persone il lavoro della Polizia locale - aggiunge Mattia Galli, sindaco delegato dell’Unione per il tema della Sicurezza -. Sottolineare il fatto che l’umanità rientra nelle qualità che deve avere agente non è retorico, e interventi di questo tipo, che possono essere il primo passo per aiutare persone in grande difficoltà, hanno una valenza sociale che è giusto rimarcare».