La Polizia di Stato, all’alba di ieri ha tratto in arresto tre persone per detenzione illegale di sostanza stupefacente.

Il personale del Commissariato di Lugo e della Squadra Mobile della Questura, con la collaborazione dell’Unità Cinofila della locale Guardia di Finanza, hanno sequestrato presso un’abitazione a Massa Lombarda oltre 4 etti di cocaina e 4,5 etti di hashish, rinvenuti, insieme alla somma di denaro di circa 2.600 euro, nella disponibilità di un cittadino extracomunitario. Nella circostanza, lo stesso uomo veniva colto anche nel possesso illegale di un revolver calibro 32, il cui furto era stato denunciato in passato, e di due pistole scacciacani. Per tali motivi, l’uomo veniva arrestato in flagranza e condotto alla Casa Circondariale di Ravenna.