Massa Lombarda, sorpreso con un coltello a rubare al supermercato: denunciato dai Carabinieri

Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Lugo hanno rinforzato i controlli. Nell’arco delle 72 ore comprese tra venerdì e domenica scorsi sono stati impiegate 55 pattuglie con oltre 110 militari, controllati 122 veicoli ed identificate circa 160 persone, un controllo capillare del territorio che ha consentito di effettuare oltre 100 posti di controllo nelle diverse ore del giorno e della notte.

Nel corso dei controlli i Carabinieri di Massa Lombarda sono intervenuti nei pressi di un noto supermercato dove era stata segnalata la presenza di una persona sospetta. I Carabinieri, dopo averlo individuato, hanno identificato l’uomo, già noto alle forze di polizia, sottoponendolo a perquisizione da cui emergeva che aveva all’interno del suo zaino della merce sottratta poco prima dagli scaffali del supermercato. L’uomo, inoltre, è stato trovato in possesso di un coltello svizzero potenzialmente idoneo, se utilizzato impropriamente, a causare ferite. L’uomo, a quel punto, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria sia per il reato di furto che per il possesso ingiustificato del coltello che, nella circostanza è stato posto sotto sequestro.