Massa Lombarda, sorpreso al parco con 300 grammi di hashish, 20enne nei guai

Finisce nei guai un giovane di 20 anni, residente in zona, denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Massa Lombarda con l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si sono consumati nei giorni scorsi all’interno del parco pubblico “Millepiedi”, un’area particolarmente frequentata dai giovani e inserita tra gli obiettivi sensibili dei servizi di controllo del territorio disposti dai militari dell’Arma per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di droga. Durante le verifiche, l’attenzione della pattuglia è stata attirata da un ragazzo che si muoveva a piedi con fare sospetto. Alla vista dei militari, il ventenne ha cercato di cambiare direzione per allontanarsi in fretta, tentando nel contempo di disfarsi di un voluminoso sacchetto in cellophane gettandolo a terra. Una mossa che non è sfuggita agli operanti: i Carabinieri lo hanno immediatamente bloccato e condotto sul punto in cui aveva abbandonato l’involucro. All’interno del sacchetto sono stati così recuperati tre panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 300 grammi. L’ingente quantitativo di sostanza stupefacente è stato sottoposto a sequestro penale, mentre per il giovane è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Ravenna.