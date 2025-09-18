Massa Lombarda, ruba generi alimentari al supermercato e prova a scappare in bici: 52enne arrestato

Ieri sera i Carabinieri di Lugo hanno arrestato un 52enne, presunto autore di un furto di generi alimentari.

La vicenda ha avuto inizio ieri sera quando una pattuglia dei Carabinieri, durante un servizio di controllo delle zone periferiche di Massa Lombarda, nel transitare tra le vetture parcheggiate davanti ad un noto centro commerciale, ha notato un’accesa discussione tra gli addetti alla vigilanza del supermercato ed un uomo in sella ad una bicicletta. La situazione ha attirato l’attenzione dei militari che hanno così deciso di intervenire e l’uomo a bordo della bici, non appena ha visto l’auto dei Carabinieri, ha tentato di allontanarsi per sottrarsi al controllo. Intento in cui non è riuscito poiché dopo un breve inseguimento è stato fermato e controllato. L’intuito dei militari è stato confermato quando all’interno del suo zaino sono stati rinvenuti diversi generi alimentari che, nell’immediatezza, non è riuscito a dimostrare di aver acquistato. Dopo un breve riscontro, si è accertato che i prodotti rinvenuti erano stati effettivamente rubati nel supermercato e sono così stati immediatamente restituiti al titolare.

Il 52enne, già noto alla Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi giudiziari, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Lugo fino a questa mattina, quando è comparso davanti al Giudice di Ravenna il quale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma presso la Stazione dei Carabinieri di Massa Lombarda.