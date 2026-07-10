Massa Lombarda, riapertura del Parco Millepiedi: spazi riqualificati, panchine, nuovi arredi, giochi

Il Parco Millepiedi di via XXV Aprile si presenta con un volto nuovo. Domani alle 11 si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’area giochi completamente rinnovata, resa ancora più accogliente e inclusiva grazie a un importante intervento realizzato dal Comune insieme alla collaborazione dell’associazione Festa de Pargher, della Pro Loco e di un gruppo di cittadini che da tempo vive e frequenta il parco.

L’intervento ha previsto l’installazione di tre nuovi giochi inclusivi, tra cui un grande castello con sei scivoli, un’altalena inclusiva con cestello e un’altalena a due posti, di cui uno accessibile. Accanto alle nuove attrezzature sono stati restaurati e ridipinti tavoli, panchine e altri arredi presenti nell’area, mentre le due casette in legno sono state completamente riqualificate con nuove coperture. La casetta collocata sulla collinetta è stata inoltre arricchita da una piccola parete per l’arrampicata.

Tra le novità più significative figurano anche l’Angolo della Gentilezza, identificato da una panchina viola dedicata ai valori del rispetto e dell’attenzione verso gli altri, e l’Angolo della Lettura, uno spazio pensato per offrire a bambini e famiglie un’occasione di incontro, scoperta e condivisione attraverso i libri.

L’investimento del Comune, pari a circa 25 mila euro, ha consentito l’acquisto delle nuove attrezzature ludiche. Festa de Pargher ha sostenuto l’acquisto dei materiali necessari al recupero degli arredi, mentre Festa de Pargher e Pro Loco hanno finanziato il trasporto e l’installazione dei giochi. Tutti gli interventi di restauro e riqualificazione sono stati realizzati grazie al lavoro volontario di un gruppo di cittadini.

«Il Parco Millepiedi torna a essere uno spazio ancora più bello, sicuro e moderno, pensato per accogliere tutti i bambini senza barriere – dichiara il sindaco Stefano Sangiorgi –. Questo intervento rappresenta un investimento concreto sulla qualità degli spazi pubblici e dimostra quanto sia importante la collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni e cittadini. Quando una comunità si prende cura dei propri luoghi, questi diventano ancora più vivi e partecipati».

«Questo progetto va oltre il semplice rinnovamento di un’area giochi – sottolinea l’assessora Laura Guardigli –. Il Parco Millepiedi diventa un luogo in cui il gioco si affianca alla lettura, all’inclusione e alla crescita culturale dei più piccoli. L’Angolo della Lettura rappresenta un invito a vivere il parco come uno spazio di incontro, curiosità e condivisione aperto a tutta la comunità».

«La presenza dell’Angolo della Gentilezza è un segnale importante – aggiunge l’assessora Rosanna Massabeti –. I luoghi pubblici possono essere anche strumenti educativi, capaci di trasmettere valori come il rispetto, l’ascolto e l’attenzione verso gli altri. È un messaggio semplice ma profondo, che trova nel parco uno spazio ideale per essere vissuto quotidianamente da bambini, famiglie e cittadini».