Massa Lombarda, pauroso incidente: l’auto viene centrata all’incrocio e si ribalta, 32enne all’ospedale

Un pauroso incidente stradale questa mattina verso le 11 a Massa Lombarda all’incrocio tra via Tredeghino e via Sant’Antonio, in una zona di incroci a raso spesso teatro di sinistri gravi. Un’auto guidata da una donna di 34 anni proveniva da via Sant’Antonio e non ha dato la precedenza a una Fiat Punto condotta da un 32enne di Massa Lombarda. La Fiat Punto è uscita di strada ribaltandosi ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il 32enne dall’abitacolo. L’uomo è stato portato in elimedica a Cesena in condizioni di media gravità, ma riportato diversi traumi agli arti inferiori, al rachide e alla cassa toracica. Sul posto la Polizia Locale della Bassa Romagna per rilievi e viabilità.