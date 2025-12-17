Massa Lombarda, nel garage aveva quasi 5 chili di hashish e oltre 30mila euro in contanti: 34enne ai domiciliari

total artículos:

I Finanzieri del Gruppo di Ravenna hanno tratto in arresto un uomo di 34 anni che nascondeva nel proprio garage circa 4,5 kg di hashish e oltre 30.000 euro in contanti presumibile provento dello spaccio.

Tutto nasce da un controllo di routine eseguito da una pattuglia in servizio nel comune di Massa Lombarda nei confronti del 34enne che circolava in bicicletta: durante le preliminari operazioni di identificazione l’uomo si mostrava subito agitato e, alla richiesta, negava categoricamente che facesse uso di droghe di qualsiasi tipo. Di “parere” contrario, invece, le indicazioni dei i cani antidroga Kenia e Malik, che segnalavano una possibile contaminazione da contatto con sostanza stupefacente.

Pertanto, i Finanzieri effettuavano ulteriori approfondimenti, pervenendo all’ispezione di un garage di proprietà del fermato che non si opponeva alla sua apertura, all’interno del quale le unità cinofile reperivano la sostanza stupefacente occultata in mobili di arredo e conservata in “panetti” e, grazie al fiuto del cane anti-valuta Malik, anche diversi involucri di denaro contante custoditi in un cassetto e suddivisi in banconote di diverso taglio, del valore complessivo di oltre 30.000 euro, ritenuti presumibilmente provento dello spaccio.

L’ispezione dei locali consentiva, infine, di reperire anche una scatolina contenente preziosi del peso di circa 80 grammi, una macchina per il sottovuoto e una confezione di sigillante industriale solitamente utilizzato per la chiusura dei doppifondi.

La droga, il denaro e le altre cose rinvenute venivano dunque sottoposte a sequestro e, sentito il Magistrato di turno, l’uomo veniva tratto in arresto e condotto, dopo la verbalizzazione di rito, presso la sua abitazione per scontare gli arresti domiciliari in attesa dei provvedimenti del GIP, che successivamente ha convalidato la misura.