Massa Lombarda, lo spacciatore li aggredisce e un gruppo di persone prova ad ostacolarli, ma gli agenti riescono ad arrestarlo

Lugo
  • 13 giugno 2026
Massa Lombarda, lo spacciatore li aggredisce e un gruppo di persone prova ad ostacolarli, ma gli agenti riescono ad arrestarlo

Nella serata di giovedì 11 giugno, una pattuglia di agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna ha notato uno scambio sospetto tra due individui, riuscendo a bloccarne uno mentre l’altro si allontanava repentinamente. Nel corso del controllo, l’uomo fermato ha cercato di fuggire, poi ha aggredito gli agenti. Attorno agli operatori della Polizia locale si è presto formato un capannello di persone che hanno ostacolato il fermo dell’uomo, infine bloccato grazie alla professionalità e alla prontezza degli agenti.

I controlli effettuati successivamente dalla Polizia giudiziaria di Lugo hanno portato al rinvenimento di 90 grammi di hashish addosso al fermato, insieme a una somma di denaro riconducibile ad attività di spaccio.

L’uomo fermato, un 32enne residente a Massa Lombarda, è stato tratto in arresto per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato eseguito in flagranza di reato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In data odierna l’arresto è stato convalidato.

«Questa operazione conferma l’importanza delle attività quotidiane di controllo del territorio ad opera della Polizia Locale - commentano Stefano Sangiorgi, sindaco di Massa Lombarda, e Mattia Galli, sindaco delegato alla Sicurezza per l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna -. Insieme al presidio costante dei centri urbani, le operazioni mirate contrastano efficacemente fenomeni di questo genere, con ricadute positive sulla sicurezza urbana. Facciamo i nostri ai nostri auguri di pronta guarigione agli agenti coinvolti nell’arresto, ai quali va il nostro ringraziamento, che si estende all’intero corpo della Polizia locale».

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