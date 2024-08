Massa Lombarda, iniziative e festa per valorizzare la pesca tipica

La festa dedicata alla Pesca di Massa Lombarda torna dalle ore 18.30 di venerdì in piazza Matteotti e nelle vie del centro. È tutto pronto per la tredicesima edizione della Festa del “Buco incavato”, che rimarca l’impegno a valorizzare il progetto di recupero delle tradizioni contadine e di salvaguardia delle piccole produzioni di eccellenza gastronomica certificate dal presidio Slow Food.

La serata comincerà alle ore 18.30 con un aperitivo in musica. A partire dalle ore 19, in piazza Matteotti si potrà trovare il mercatino dei produttori del “Buco incavato” da cui sarà possibile acquistare il frutto e non mancheranno le Feste Mercato del venerdì sera.

Dalle ore 20:30 si terrà “Forme d’arte a confronto” con vari artisti che si esibiranno in performance artistiche dal vivo ispirandosi alla Pesca Buco Incavato.

Alle ore 21 salirà sul palco di piazza Matteotti l’Orchestra Santa Balera. L’ensemble di giovani musicisti di liscio provenienti da tutta la Romagna si esibiranno a Massa Lombarda dopo il successo ottenuto a Sanremo 2024.

Sarà acquistabile il gelato e specialità dedicate alla pesca presso le gelaterie: Amarena, Civico 30 e Tiffany. Inoltre i ristoranti Balkan Food, Ellepì, Opera Sapori e Sul Bacino proporranno nel proprio menù delle specialità dedicate alla pesca.

Oltre all’organizzazione della festa, il progetto del “Buco incavato” vede anche la promozione della diffusione nelle campagne della coltivazione attraverso i “custodi del Buco incavato”: una sinergia tra agricoltori, coltivatori e collezionisti che supportano l’impiantamento della pesca, favorendone così la ripartenza produttiva. Un impegno che affonda le sue radici nella storia locale: a cavallo tra ’800 e ’900 Massa Lombarda si impose al mondo come realtà produttiva all’avanguardia del nuovo settore denominato “frutticoltura industriale”. Il simbolo di questa rivoluzione fu senz’altro il Buco incavato, la varietà di pesco più diffusa e coltivata nei territori massesi nella prima parte del ’900, tant’è che fu commercializzata proprio con il nome di “Pesca di Massa Lombarda”.

Il Buco incavato è una pesca bianca di circa 200 grammi, con sfumature rosso intenso. Il frutto è di forma sferoidale e la caratteristica sutura, da cui deriva il nome, è molto profonda e incavata. La polpa è bianca-verde, di sapore equilibrato nel contenuto di zuccheri e acidi, con profumi e aromi intensi sconosciuti nelle varietà oggi in commercio.

L’evento è organizzato dal Comune di Massa Lombarda con il patrocinio della Provincia e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Questi eventi sono all’interno del progetto “Radici e Ali”, realizzati con il contributo della Regione. La Festa del Buco Incavato è realizzata in collaborazione con il Crpv (Centro ricerche produzioni vegetali) di Cesena, i produttori locali, Slow Food Condotta di Godo e Bassa Romagna e l’associazione culturale “Terzo Tempo”.

In caso di maltempo lo spettacolo dell’Orchestra Santa Balera si terrà alla Sala del Carmine, via Rustici 2.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Urp del Comune di Massa Lombarda al numero 0545 985890.