Massa Lombarda, incidente e paurosa carambola: madre e figlia all’ospedale - Gallery

Un pauroso incidente per fortuna senza gravi conseguenze questa mattina verso le 8 all’incrocio tra la via Campazzo e la via Nuova nella campagna a est di Massa Lombarda. Uno scontro per una mancata precedenza in un incrocio “a raso” (senza segnaletica) ha portato due auto nel fosso praticamente una sopra l’altra. Coinvolte una Renault Megane aziendale guidata da un uomo che procedeva in via Nuova direzione Lugo e una Golf procedeva sulla via Campazzo alla destra della Megane. Alla guida della Golf una donna di 40 anni con a bordo la madre. Dopo lo scontro, la Golf è finita nel fosso sollevandosi sulla parte posteriore e in quel momento la Megane si è “inserita” al di sotto. Illeso il 50enne alla guida della Megane, mentre la donna 40enne alla guida della Golf è stata trasportata in elicottero al Bufalini in condizioni di media gravità. Non destano preoccupazioni le condizioni della madre della donna, portata in ambulanza all’ospedale di Lugo per accertamenti.